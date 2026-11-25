Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırımın kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkilerine ilişkin hazırladığı 135 sayfalık yeni raporu kamuoyuyla paylaştı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, "Yaşam Koşulu Yok: Gazze'de kadınlar, kız çocuklar ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının toplumsal cinsiyet boyutları" başlıklı 135 sayfalık raporun tamamlandığı aktarıldı.

Raporun, İsrail'in Ekim 2025'teki sözde ateşkese rağmen süren soykırımının korkunç ayrıntıları ve 7 Ekim 2023 ile 1 Ekim 2026 arasında kadınları ve kız çocuklarını nasıl öldürdüğünü ve yaraladığını, zorla yerinden ettiğini, hukuk dışı olarak gözaltına aldığını, üreme sağlığı dahil temel sağlık hizmetlerine erişimlerini kasten engellediğini ve aç bıraktığını ortaya koyduğuna yer verilen açıklamada, bu çalışmanın ayrıca İsrail'in Gazze'de Filistinliler arasında doğumları engelleyen ve hala engellemeye devam eden tedbirler uyguladığını gösteren kanıtlar da sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu raporda İsrail'in, Soykırım Sözleşmesi kapsamında tanımlı diğer soykırım eylemlerine ek olarak, Sözleşmenin II (d) Maddesi uyarınca yasaklanan, grup içinde doğumları engellemeyi amaçlayan tedbirler uygulama soykırım eylemi nedeniyle de soruşturulması çağrısında da bulunduğu kaydedildi.

Ekim 2023 ile Ekim 2026 arasında kadınlar ve kız çocukları, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları, BM çalışanları ve Gazze'deki diğer tanıklarla gerçekleştirilen 228 görüşmeye dayanan raporun, doğrulanmış fotoğraf ve videolar, tıbbi kayıtlar, uydu görüntüleri ile Filistinli, İsrailli ve uluslararası kaynaklarla yapılan araştırmalarla desteklendiği vurgulanan açıklamada, bu bulguların 30 Eylül'de İsrail yetkilileri ve Hamas Politbürosu ile paylaşıldığı ancak raporun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir yanıt alınmadığı bildirildi.

"Bu ihlaller soykırımın ikincil sonucu değil, temel bir unsuru"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, rapora ilişkin değerlendirmesinde, İsrail'in son üç yılda Gazze'de Filistinlileri imha etmek için hesaplanmış, bitmek bilmeyen bir niyet sergilediğini belirtti.

Kadınlar ve kız çocuklarının öldürüldüğünü, yaralandığını, yerlerinden edildiğini ve aç bırakıldığını ifade eden Callamard, şunları kaydetti:

"Gazze'de kadınlar ve kız çocukları, temel sağlık hizmetlerine erişimleri engellenirken, gebelik, doğum ve üreme sağlığı gelecekleriyle ilgili karar vermek için gerekli koşullardan sistematik olarak yoksun bırakıldılar. Var olan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, orantısız bakım sorumlulukları ve karşılanmayan üreme sağlığı ihtiyaçları, zararı şiddetlendirdi. İsrail'in tekrarlayan tahliye emirleri de dahil çeşitli fiilleriyle koruma sistemlerini parçalaması da onları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet karşısında savunmasız bıraktı. Bu ihlaller İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırımının ikincil sonucu değil, temel bir unsuru."

Devletlerin İsrail hükümetine baskı yapma konusunda yasal ve ahlaki sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Callamard, İsrail'e yönelik tüm silah transferlerinin derhal durdurulması, soykırım ve uluslararası hukuk kapsamındaki diğer suçlarda adı geçen İsrailli yetkililere hedefli yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Callamard, devletlerin İsrail'in hukuksuz işgalini ve apartheid sistemini sona erdirmek için ellerindeki tüm araçları kullanması gerektiğini belirterek, ticari işletmelerin İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine katkı sağlamasının veya bu eylemlerden kazanç elde etmesinin engellenmesini istedi.

İsrailli yetkililerin soruşturulması ve yargılanması için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydeden Callamard, "Gazzeli kadınlar ve kız çocuklar yalnızca hayatta kalmaktan daha fazlasını hak ediyor, bir geleceği hak ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA