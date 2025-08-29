AESOB Başkanı Adlıhan Dere'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dere, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünün büyük bir gururla kutladığını belirtti.

30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlığa olan inancını, özgürlüğe olan sarsılmaz bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu gün olduğunu vurgulayan Dere, şunları kaydetti:

"103 yıl önce, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasıyla milletimiz, esareti reddettiğini ve her türlü imkansızlığa rağmen vatanı uğruna tek yürek olabileceğini göstermiştir. Bu büyük zafer, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının en güçlü kanıtıdır. 30 Ağustos, bizlere yalnızca geçmişin şanlı mücadelesini değil, geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla bizlere emanet edilen bu topraklarda, en büyük görevimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası cumhuriyetimizi korumak ve daha da güçlendirmektir."

Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkar camiası olarak milli birlik ve beraberliği daima ön planda tutarak ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya, ecdadın emanetini geleceğe taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Dere, milletin bayramını kutladı.