Aerro'nun İlk Albümünde Soner Sarıkabadayı ile İşbirliği

Aerro'nun İlk Albümünde Soner Sarıkabadayı ile İşbirliği
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Ünlü prodüktör Aerro'nun merakla beklenen ilk albümünün çıkış şarkısı 'Bence de Git', Soner Sarıkabadayı'nın söz ve müziğiyle müzikseverlerle buluşuyor. Aerro, şarkıyı düzenlemenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtirken, Sarıkabadayı da Aerro'nun büyük bir yetenek olduğunu vurguladı.

Ünlü prodüktör Aerro'nun ilk albümünün ilk çıkış şarkısı Soner Sarıkabadayı ile hayat buluyor.

Aerro'nun albümünde yer alacak, söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait "Bence de Git" eseri, "Sony Music Türkiye" etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

Başarılı yapımcı Aerro, eseri ilk dinlediğinde aşık olduğunu belirterek, "Büyük bir ismin bu çok sevdiğim şarkısını düzenlemek, başta bana büyük sorumluluk yükledi. Sonuç ise mükemmel oldu." ifadelerini kullandı.

Soner Sarıkabadayı ise şarkıyı her dinlediğinde çok heyecanlandığını ve Aerro'nun çok iyi iş çıkardığını söyleyerek, "Şarkılarımı onun sound'u ve hayalleriyle birleştirmek, benim açımdan da mesafe kat etmeme sebep oldu. Onun başarılarını biliyordum. Aerro'nun ilk albümü. Dilerim ki albümün ilk başarısını birlikte kutlayacağız ve ismini dinleyiciler daha çok duyacak." dedi.

Çok kısa zamanda dinleyicilerle buluşacak şarkının klibi de eş zamanlı yayınlanacak.

Klibin yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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