Adrenalin tutkunu genç, İstanbul'un merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi

Geceleri metro şantiyesinde çalışan adrenalin tutkunu genç, gündüzleri downhill (yokuş iniş) bisikletiyle İstanbul'un tepelerinde ve sokak merdivenlerinde sürüşler yaparak bunları kayda alıyor.

İstanbul'da metro inşaatında yüksek voltajlı araçların elektronik bakımında görev yapan 23 yaşındaki Kadir Fidan, bisiklet sürmeye çocukken memleketi Samsun'da başladı.

Zamanla bu sporu engebeli alanlarda yaparak sınırlarını zorlayan Fidan, kendi çabalarıyla satın aldığı dağ bisikletiyle adrenalin tutkusunu sürdürdü.

Fidan, iş için İstanbul'a taşındıktan sonra, yerel bir döner işletmecisinin sponsorluğunda downhill bisikletine sahip oldu.

Geceleri yer altındaki metro şantiyesinde çalışan Fidan, gündüzleri İstanbul'un dağlarını, tepelerini, yokuşlardaki merdivenleri ve ormanlık alanları bisiklet parkuru gibi kullanıyor.

Fidan, özel malzemeden üretilmiş bisikletine portatif kameralar takarak sürüşlerini ve insanların tepkilerini kayda alıyor.

Sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ilgi gören Fidan, bisikletini sırtında yokuş yukarı metrelerce taşıdıktan sonra inişte tüm yorgunluğunu atıyor.

Fidan, bisikletine binmeden önce kask ve gözlüğün yanı sıra diz kapakları, omzu ve sırtı için koruyucu ekipman, pedallara sağlam tutunmak için altı dişli kaymaz ayakkabılar giyiyor. Özellikle şehir içindeki yokuşlardan ve merdivenlerden inişlerde araçlar veya yayalarla karşılaşmamak için telsizle arkadaşlarından yardım alıyor.

Önce karşı çıkan ailesi zamanla destek verdi

Üsküdar'ın dik merdivenli yokuşlarında Fidan'ın gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaptığı bisiklet sürüşü, AA ekibi tarafından kayda alındı.

Bu sürüşün ardından AA muhabirine konuşan Fidan, mesai saatleri dışında dağ bisikleti ile şehirde merdivenlerden, patika yollardan inişler yaparak videolar çektiğini ve bunları sosyal medya hesabından yayınladığını söyledi.

Küçükken de atik ve enerjik olduğunu, dağlara tırmanıp gezdiğini anlatan Fidan, sosyal medyada downhill tipi bisiklet görünce bu alana ilgi duyduğunu dile getirdi.

Fidan, "İlk bisikletimle sıradan yerlerden inerek acemiliği attım. Ardından sosyal medyada bu işi yapanları takip ettim, onların yaptıkları benim daha da çok hoşuma gitmeye başladı. Yavaş yavaş ikinci bisikletime kamera takıp dağlara çıktım. Yaşadığım ilginç, samimi, komik veya tehlikeli olayları, kaza yaptığım anları paylaştım. Sosyal medyada çok izlendi." dedi.

Kendisi gibi bisiklet kullanan kişilerle arkadaşlık kurup belirli günlerde toplanmaya başladıklarını ve grup halinde sürüşler yaptıklarını aktaran Fidan, ilk başlarda düşüp bir yerini kırmasından endişelen ailesinin zamanla kendisine destek olduğunu ifade etti.

30 saniyelik sürüş için saatlerce keşif yapıyorlar

Fidan, sürüşlerde aldıkları güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:

"Bir yerden iniş yapacağımız zaman öyle kafamıza göre hareket etmiyoruz. İniş yapacağımız şehir içi merdivenleri en az yarım saat boyunca inceliyoruz. Buradan inilir mi, atlanır mı diye belirledikten sonra çevrenin kontrolünü ve güvenliğini sağlıyoruz. Arkadaşlarımız yolları tutuyorlar ve maksimum 30 saniye içerisinde inişimizi tamamlıyoruz. Dağlarda güvenliğimiz daha çok yüksek seviyede oluyor. 200-300 metre yükseklikteki dağlarda dar yollardan inmeye çalıştığımızda, bizim için sonuçlar çok farklı oluyor. Bisikletleri bir kenara bırakıyoruz ve sadece tırmanarak arkadaşlarımızla, abartısız 2-3-4 saat boyunca keşif yapıyoruz. 'Buradan atlarsak ne olur, inersek ne olur, düşer miyiz, düşmez miyiz, buraya devam edebilir miyiz?' diye hesap yapıyoruz. Çünkü bir hedefimiz var, odaklanmamız lazım. Keşif bittikten sonra aşağı iniyoruz, tüm güvenlik önlemlerimizi alıp bisikletleri sırtımızda en tepeye çıkarıp, güvenli ve soğukkanlı bir şekilde inişimizi yapıyoruz."

Kadir Fidan, İstanbul'da bisiklet sürecek merdiven bulmakta zorlanmadıklarını, özellikle çok yüksek merdivenlerin olduğu Kağıthane civarına gittiklerini kaydetti.

Kullandığı bisikletin özelliklerinden de bahseden Fidan, "Bisikletin merdivenlerden inerken, atlamalar ve zıplamalar yaparken kırılmaması veya hasar görmemesi gerekiyor. Çünkü burada bizim önceliğimiz güvenliğimiz. Bu bisikletlerin bazıları yüksek kaliteli alüminyum çerçevelerden, gövdelerden oluşuyor, bazıları ise tamamen karbon fiberden oluşuyor. Atladığımızda kırılmıyorlar." dedi.

Kızan da var tebrik eden de

Fidan, yokuşlardan ve dağlardan bisikletle inerken keyif aldığını belirterek, "Zaman ilerledikçe bazı engelleri hedef olarak görüyoruz. 'Biz bu hedefi güvenli bir şekilde tamamlamalıyız.' diyoruz. Aslında çok heyecanlı, her gün sabahtan akşama kadar yapabileceğimiz bir aktivite." ifadelerini kullandı.

Sürüş sırasında vatandaşlardan aldığı tepkilere de değinen Fidan, "Merdivenlerden inerken kimisi bizi durduruyor, 'Ya siz ne yapıyorsunuz? Saçmalıyorsunuz, birilerine zarar vereceksiniz, çarpacaksınız.' diyor ama işleyişimizi bilmiyorlar. Kimileri ise bizi durdurduklarında 'Size helal olsun, ne güzel bir spor yapıyorsunuz.' diyorlar. Maalesef bir kısım bizi rencide ederken veya linçlerken, bir kısım ise tebrik ediyor." şeklinde konuştu.

Fidan, aktivite gruplarına uygun bisikleti olmayan ve güvenlik önlemi yetersiz kişileri almadıklarının altını çizerek, özellikle çocukları uygunsuz koşullarda bisiklet kullanmamaları konusunda uyardı.