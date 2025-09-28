Adolfo Perez Esquivel, Netanyahu'nun Tutuklanmasını Talep Etti

Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, ülkeye planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun soykırım ve savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan 93 yaşındaki Perez, İsrail'in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi.

Perez, Arjantin'in UCM'nin yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren Perez, "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei'nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu'nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM'nin bu konudaki görüşü zaten belli." ifadelerini kullandı.

Perez, Milei'nin İsrail ve ABD ile sıkı müttefiklik içinde olduğuna, bunun demokrasi açısından olumlu tablo oluşturmadığına işaret etti.

ABD'nin tutumuna tepki

ABD'nin tutumunu eleştiren Perez, şöyle konuştu:

"Irak'ın işgalini haklı çıkarmak için yalanlar uydurdular. Ben savaş sırasında Bağdat'ta 12 gün kaldım, oradaki yıkımı, yağmayı, müzelere yapılan hırsızlıkları kendi gözlerimle gördüm. Çocuk hastanesinde tanık olduklarımız ise çok acıydı. Uluslararası ilaç yardımı ulaşmıyor, elektrik de yoktu. Bu deneyimler bize bunun böyle devam edemeyeceğini gösteriyor. Bugün ABD, Birleşmiş Milletler'de (BM) vetosunu kullanarak İsrail'i destekliyor ve bu da çözümün önündeki en büyük engeli oluşturuyor."

Avrupa ülkelerinin Filistin'e yönelik politikalarına değinen Perez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arjantin'i ziyareti sırasında kendisiyle görüştüğünü ve Filistin'i devlet olarak tanıyacağını söylediğini aktardı.

"Dünyada Yahudi toplumu güçlüdür"

Perez, İsrail'in tarih boyunca hiçbir zaman Filistin Devletinin kurulmasını istemediğine dikkati çekti.

"Dünyada Yahudi toplumu güçlüdür, özellikle de kararlarını dayattığı ABD'de." diyen Perez, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Filistin Devletinin kurulmasını engellemeye çalışıyor ve topraklarını adım adım ellerinden alıyorlar. Bugün BM, ABD'nin dayatmaları nedeniyle oldukça zayıflamış durumda. BM'nin kendini reforme etmesi ve demokratikleşmesi gerekiyor. Barış için kurulan BM, gelinen noktada hayal kırıklığı yaratıyor ve bu durum son derece tehlikeli."

Perez, BM'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durduramadığını, aynı şekilde Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da engellemekte aciz kaldığını dile getirdi.

"Elbette tüm Yahudiler, bu soykırımı desteklemiyor"

Arjantin'deki Yahudilerin Gazze konusunda farklı düşündüklerine dikkati çeken Perez, "Elbette tüm Yahudiler, bu soykırımı desteklemiyor. İsrail devletinin tutumu ile tüm Yahudilerin bakış açıları aynı değil. Bu, değerli olmakla birlikte zorlu bir süreç. Örneğin Yahudi asıllı aktör Norman Briski, Gazze'de yaşananları sert şekilde eleştirdi ancak antisemitizm saldırılarına maruz kaldı." dedi.

Perez, Gazze'de insanların yalnızca kurşunla değil açlıkla da hayatını kaybettiğini belirterek, bu nedenle yiyecek götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'nun misyonunun çok değerli olduğunu vurguladı.

Arjantin'deki İsrailli ve Filistinli aktivistlerle gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Perez, bazı Yahudilerin "Bizim Adımıza Değil" hareketiyle çözüm aradığını ve bu süreçte kendisinin de Buenos Aires'te aktivistlerle yer aldığını söyledi.

Gazze'de olası ateşkes süreci

Gazze'de olası ateşkese ilişkin Perez, şunları dile getirdi:

"Bunlar, tamamen ekonomik ve siyasi çıkarlar meselesi. Hamas'ın İsraillileri kaçırmasını doğru bulmuyorum, ellerinde esir varsa serbest bırakılmalı ki siyasi çözüme yol açılsın. Öte yandan İsrail, Gazze'deki saldırıları, hastaneleri ve okulları hedef almayı derhal durdurmalı. Bir halkın yaşamını yok etmeyi sona erdirmeli. İnsanlar, çok zor durumda. Avrupa, barış söylemiyle çelişerek İsrail'i desteklemeye devam ediyor. BM etkisiz kalıyor, ABD ise Filistin halkına baskı uyguluyor. Bu, kabul edilemez."

Adolfo Perez Esquivel kimdir?

İspanyol asıllı insan hakları savunucusu, ressam, heykeltıraş ve yazar Adolfo Perez Esquivel, 1931 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. 1970'lerdeki askeri yönetim döneminde aktivizmi nedeniyle baskılara maruz kalan Perez tutuklandı, işkence gördü ve gizli yerlerde alıkonuldu.

Perez, Latin Amerika'daki askeri diktatörlüklere karşı şiddetsiz direniş ve insan hakları mücadelesi dolayısıyla 1980'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.