Haberler

Bakırköy'de adliye binasına kalem şeklindeki silahla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de adliye binasına kalem şeklindeki silahla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına, kalem şeklinde silah, neşter ve biber gazıyla girmeye çalışan N.Y. tutuklandı. Şüpheli, eşyaların eski olduğunu ve kullanmayı bilmediğini iddia etti.

Bakırköy Adliyesi ek hizmet binasına, kalem şeklindeki silah, neşter ve biber gazıyla girmeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Binada görevli polis memurları, 22 Haziran'da N.Y'nin adliyeye girmek için x-ray cihazından geçtiği sırada çantasında şüpheli eşyalar bulunduğunu fark etti.

Çantada yapılan kontrolde, tükenmez kalem boyutunda ateşleme iğnesi bulunan tek atımlık silah, kalem ucuna takılı cerrahi neşter, 4 neşter başlığı ve biber gazı bulundu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli N.Y. ile adliyeye birlikte geldiği M.S. gözaltına alındı.

Şüpheli N.Y. "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklanırken, M.S. serbest bırakıldı.

Polislere verdiği ifadede biber gazını güvenlik amaçlı bulundurduğunu, neşteri bahçe işlerinde kullandığını, tek atımlık silahı ise yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşının verdiğini söyleyen N.Y'nin, silahın kalem şeklinde olmasından dolayı yıllarca çantanın altında kaldığını, içinde mermi olmadığını, silahın nasıl kullanılacağını bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
Tepki yağıyor! Hacıosmanoğlu Türk taraftara parmak salladı

Türk taraftarlara yaptığına bakar mısınız
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var

Kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekil de saydırdı

WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!