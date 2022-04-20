Adliye muhasebecisine sahte mesai ile dolandırıcılıktan 18 yıl hapis talebi

ANKARA (DHA) - ANKARA Batı Adliyesi'nde muhasebeci Hakan K. hakkında, adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, 840 bin lirayı hesabına geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 18 yıla kadar hapis talep etti.

Ankara Batı Adliyesi'nde muhasebe görevlisi Hakan K.'nin adliye personeli adına sahte mesai formları düzenleyip, mesai yapmış gibi göstererek, toplamda 840 bin lirayı kendi hesabına geçirdiği belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan K. ve yazı işleri müdürü Günay D. hakkında 16 Aralık tarihinde soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K., savcılık sorgusunun ardından, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Günay D. adli kontrolle serbest bırakıldı.