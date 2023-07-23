Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde konteyner kenti ve esnafı ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde depremzedelerle görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ayrıca sel felaketleri ve su taşkınlarına karşı alınan önlemleri inceledi. Muhtarlarla bir araya gelerek sorunları çözümlemek için talimatlar verdi. Şehit Jandarma Er Onur Boztemir'in ailesini ziyaret ederek şehitleri anma mesajı verdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde konteyner kenti ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Varol ilçedeki konteyner kenti ziyaret ederek depremzedelerle görüşüp onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

TOKİ tarafından ilçede yaptırılan deprem konutlarını da inceleyen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, devlet olarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturana kadar durmadan yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.

Vali Varol daha sonra, Tut ilçe merkezinde olası sel felaketleri ve su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla DSİ tarafından başlatılan dere ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardından 2000 rakımlı Hacı Mamet Dağı eteğinde yapılan taş evleri inceleyen Vali Varol, lavanta çiçeklerinin ekildiği alanda yapılan çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili ilçe Kaymakamı Erkut Pamuk'tan bilgi aldı.

Demokrasinin yapı taşı olan muhtarlarımızla bir araya gelen Vali Varol, muhtarlarımızın köylerinde karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözümü konusunda gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, 2009 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak kırsalında şehit düşen Jandarma Er Onur Boztemir'in Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyündeki ailesini ziyaret etti.

Şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Varol, "Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden kahraman şehidimiz Onur Boztemir'i ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun." dedi.