Adıyaman Valisi Küçük, Tut ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Tut ilçesinde kamu yatırımları ile devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve kamu hizmetlerinin etkinliğini sahada değerlendirmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Küçük, programına Tut Kaymakamlığını ziyaretle başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Tut Kaymakamlığı görevine atanan Abdülhamit Bağış'a hayırlı olsun dileklerini ileten Küçük, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Küçük, daha sonra hayırsever Erdemoğlu ailesi tarafından ilçeye kazandırılan Tut Kültür Merkezi'nde KPSS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe'yi de ziyaret eden Küçük, ardından İl Özel İdaresi tarafından grup köy yollarında yürütülen Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Hacı Muhammed Dağı'ndaki yamaç paraşütü pisti ile lavanta bahçesini gezen Küçük, gerçekleştirilen yamaç paraşütü gösterisini izledi.

Küçük, gelecek eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanan 12 derslikli TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda da incelemelerde bulundu.

Programının son bölümünde ilçenin önemli tarımsal ürünlerinden dutun katma değerini artırmak amacıyla kurulan İpekyolu Dut İşleme ve Paketleme Tesisi'ni ziyaret eden Küçük, üretim ve paketleme süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA