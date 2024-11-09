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Adıyaman Kültür Buluşmaları: Yöresel Lezzetler ve Gelenekler Tanıtıldı

Adıyaman Kültür Buluşmaları: Yöresel Lezzetler ve Gelenekler Tanıtıldı
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Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Adıyamanlılar Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Adıyaman'ın kültürel özellikleri, lezzetleri ve gelenekleri tanıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Anadolu'nun kültürel zenginliğini ön plana çıkardı. Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve yöresel ürün stantları ziyaretçilere sunuldu.

Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Adıyamanlılar Platformu ev sahipliğinde düzenlenen Adıyaman Kültür Buluşmaları'nda, kentin kültürel özellikleri ile yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Etkinlik Alanı'ndaki buluşmada yaptığı konuşmada, Sultangazi'nin köklerinden kopmayan, geleneklerine bağlı bir ilçe olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında farklı illerin kültürlerini ilçeye taşıdıklarını anlatan Dursun, "Gelenek göreneklerine, örf ve adetlerine sıkı sıkı bağlı insanlarız. Anadolu'nun mayasıyla mayalanmış, özüyle özdeşmiş, memleketinden kopmamış, 81 ilin mozaiği olan bir ilçeyiz. Burada birlik ve beraberliğimizle kültürümüzü yaşatıyor olmak çok kıymetli." dedi.

Etkinlikte, Adıyaman'ın lezzetleri, geleneksel kıyafetleri ve müziği meraklılarına tanıtılırken, halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Adıyamanlı esnafın memleketlerinden getirdikleri yöresel ürünlere ilginin yoğun olduğu buluşmada vatandaşlar, alandaki stantları tek tek gezerek yöresel ürünleri yakından inceledi. Adıyamanlılar memleket hasreti giderirken, ilçe sakinleri de Adıyaman kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Buluşmada stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Dursun, tezgah başına geçip misafirlere çiğ köfte, nar ve helva ikramında bulundu.

Etkinlikte, bazı milletvekilleri, İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Adıyamanlılar Platformu Başkanı Hakan Mamaş ve vatandaşlar yer aldı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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