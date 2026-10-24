Adıyaman Kahta'da 3 katlı evin çatısındaki koltuklar alev aldı, yangın söndürüldü

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir evin çatısında bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı