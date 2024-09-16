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Adıyaman Jandarma Komutanı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirerek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretler kapsamında, 2015'te Şırnak'ta şehit olan uzman çavuş Mehmet Ali Bozkurt ve 1996'da Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdulgani Adalı'nın aileleri ziyaret edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıdemli Albay Uz, şehit aileleri ziyareti kapsamında, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan uzman çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile 1996 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Abdulgani Adalı'nın ailelerini ziyaret etti.

Uz, devletin her daim şehit ailelerinin yanlarında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

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