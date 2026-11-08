Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman Gölbaşı'da 51 yaşındaki yaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı'da 51 yaşındaki yaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolunda 51 yaşındaki yaya, Zeki S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Zeki S. hakkında soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı Eyüp Doğan (51), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Malatya karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Eyüp Doğan'a, Zeki S.'nin kullandığı 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Eyüp Doğan, kurtarılamadı. Zeki S. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Elazığ'da korkunç cinayet! Eski eşini evinde tüfekle vurdu

İki çocuk annesini öldüren cani yakalandı
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz16

Ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü: Milyonları sadece onlar alıyor
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihad Matkap, CHP üyeliğinden istifa etti

Eski Bakan CHP üyeliğinden istifa etti!
Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri

Meğer kardeşlermiş! İşte ünlülerin az bilinen kardeşleri