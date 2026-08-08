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Adıyaman'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karaağaç, Yelbastı ve Tekağaç köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dün sabaha karşı çıkan yangına müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın için civar ilçelerin yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de takviye ekipler sevk edildi.

40 personelin görev yaptığı yangında yaklaşık 60 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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