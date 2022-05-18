ADIYAMAN'DA, VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

KIBRIS Barış Harekatı Gazilerinden olan ve hayatını kaybeden Aziz Çelik, memleketi Adıyaman'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden 5 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Aziz Çelik için Adıyaman Merkez Mezarlık Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü mehmet Taşçı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aziz Çelik, şehitliğe defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel