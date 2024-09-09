Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Tren Rayı Hırsızlığına Suçüstü Yakalanan 4 Şüpheli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin tren raylarını kesmeye çalışırken oksijen kaynağı ve çeşitli ekipmanlar kullandıklarını tespit etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren raylarını çalmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tren raylarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, M.B, F.Y, A.A. ve Y.D'nin tren raylarını oksijen kaynağı ve çeşitli ekipmanlar kullanarak kesmeye çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Demiryolları Türkiye Cumhuriyeti Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Gölbaşı Güncel Suç

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar
Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak? İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title