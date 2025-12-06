Haberler

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Kurt ağır yaralanırken, annesi Gülsüm Kurt hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Kurt ağır yaralanırken, annesi Gülsüm Kurt (70) ise hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Kurt yönetimindeki 27 AIZ 861 plakalı otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sürücü ile yolcu konumundaki annesi Gülsüm Kurt, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan anne Gülsüm Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gülsüm Kurt'un cenazesi otopsi için Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
