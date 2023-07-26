Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Tır Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden Mahmut Çiftçi idaresindeki 31 KLZ 47 plakalı tır, Karabahşılı köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Çiftçi Adıyaman Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title