Adıyaman'da selde kaybolan hamile anne ve kızına ait bazı eşyalar bulundu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili sağanak sonrası oluşan selde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Selde kaybolan hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin bazı eşyalarına ulaştığı anne kızdan henüz bir haber yok.

Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Kentte 2 kişi hayatını kaybederken; Tut ilçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmalara devam ediliyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, anne ve kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor. Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçların da destek verdiği arama çalışmalarında, iş makineleriyle de derenin geçtiği alanlarda balçık ve çamurlar temizleniyor.

"ONLARA AİT HATIRLARA ULAŞTIK"

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlk gün arkadaşlarımızın gayretiyle, maalesef 2 vatandaşımıza vefat etmiş şekilde ulaştık. Geri kalan 2 vatandaşımızı arama çalışmamız devam ediyor. Şu ana kadar, suya sürüklenen konteyner içerisindeki vatandaşlarımıza ait eşyalara ulaştık. Onlara ait hatıralara ulaştık ama maalesef halihazırda 2 vatandaşımıza ulaşamadık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız, gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Özkan, ilçede sel sonrası 16 evi tahliye ettiklerini ve bu vatandaşların bir kısmının kendi istekleriyle yakınlarının yanında kaldığını ve bir kısmının da yurtlara yerleştirildiğini ifade etti.