Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da sağanakta mahsur kalan sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da sağanakta mahsur kalan sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, bazı bölgelerde su kaldırımları aştı. Atatürk Bulvarı ile 2 ve 3'üncü çevre yollarında mahsur kalan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3'üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA
Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı

Tahliye edilen Dedetaş'tan ilk fotoğraf!
Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı: Ahmed-i Hânî'ye vefa ödülü

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı

Mustafa Sarıgül 200 bin dolar iddiasını yalanladı
Annesi para vermeyince bıçakla rehin aldı! Özel harekat gelince çatıya çıktı

Kocaman adamın yaptığına bakın! Senin gibi evlat olmaz olsun
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
Star Trek ve X-Men'in yıldızı Patrick Stewart hayatını kaybetti

Star Trek'le ünlenmişti: Efsane aktör hayatını kaybetti