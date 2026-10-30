Adıyaman'da sağanakta mahsur kalan sürücüler itfaiye tarafından kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı bölgelerde su seviyesinin kaldırımları aştığı görüldü. Atatürk Bulvarı, 2 ve 3'üncü çevre yollarında kimi sürücüler mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri yağıştan dolayı mahsur kalan kişileri kurtarırken, kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA