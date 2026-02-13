Gölbaşı'nda Selde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan otomobilden çıktıktan sonra sığındıkları tarlada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sağanak sonrası sel sularına kapılan otomobilden çıktıktan sonra sığındıkları tarlada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
A.D. idaresindeki 02 AAB 497 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında sağanakta oluşan sel sularına kapıldı.
Sürücü ve yanındaki R.T. kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tarlada mahsur kaldı.
İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda A.D. ile R.T. halatlarla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel