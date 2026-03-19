Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi

Adıyaman'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve il protokolü ilk olarak şehitliği ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Varol ve beraberindekiler daha sonra Yeni Mezarlık'taki deprem şehitliğini ziyaret etti.

Vali Osman Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ailelerine ise baş sağlığı dileyerek Adıyamanlı vatandaşların bayramını kutladı.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, Kur'an-ı Kerim okudu dua etti.

Varol, daha sonra kabristanda ailelerle bir araya gelip sorunları dinledi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
