Adıyaman'da özel çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da özel çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı gerçekleştirildi. İftar çadırında yaklaşık 600 kişiye yemek ikram edilirken, etkinlikte katılan özel çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da özel çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ramazan ayı dolayısıyla İmamağa Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında günlük yaklaşık 600 kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

Bu kapsamda özel çocuklar ve aileleri de programda ağırlandı.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, özel çocuklar ve aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kentte 4 yıldır aralıksız iftar programı düzenlediklerini ifade eden Palalı, "Bugünün bizim için anlamı çok daha farklı, tüm vatandaşlarımızın yanı sıra özel çocuklar ve aileleri bizlerin misafiri oldu onlarla birlikte iftar yaptık ve çok mutlu olduk." dedi.

Adıyaman Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynal Abidin Şenlik ise vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşadıklarını ifade eden Şenlik, "Her yıl düzenli olarak bizlere kapılarını açan vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. 120 ailemizle beraber burada olduk ve birlikte iftar yaptık. Hepimiz birbirimize bağlılığımızı hem de dayanışma örneğimizi sergiledik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İftar sonrası özel çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
