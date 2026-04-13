AK Partili Alkayış'tan kentsel dönüşüm alanlarında inceleme

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Mara ve Musalla mahallelerinde yapımı süren kentsel dönüşüm alanlarındaki çalışmaları inceledi.

Alkayış, yazılı açıklamasında, çalışmaların sona yaklaştığını ve bazı vatandaşların evlerine geçtiğini belirterek, deprem bölgesi olan Adıyaman'a devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlattı.

Mara ve Musalla mahallerinde 4 etap kentsel dönüşüm yapıldığını ifade eden Alkayış, "Etaplar halinde ilerleyen bu süreç, çalışmaların planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine imkan tanırken, vatandaşların dönüşüm sürecine daha sağlıklı şekilde dahil olmasını sağlıyor. Aynı zamanda mahalle kültürünün korunması, sosyal hayatın güçlenmesi ve komşuluk ilişkilerinin devam etmesi de dönüşümün önemli bir parçası." görüşüne yer verdi.

Kentin depremlerde hasar aldığını ve ilk günden bu güne devletin milletinin yanında olduğunu ifade eden Alkayış, kentte daha güvenli, modern ve afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Ziyarette, Alkayış'a AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ve beraberindekiler de eşlik etti.