Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

AA - Emin Tezerdi - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

Şırnak'tan iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen iş insanını fidye için kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Şırnak'tan iş görüşmesi için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen iş insanını fidye için kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şırnak'tan iş görüşmesi için 3 Nisan Pazar Gölbaşı ilçesine gelen iş insanı K.S'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, K.S'nin otomobilini 5 Nisan Salı Çetinkaya Barajı yakınında terk edilmiş halde buldu.

Ekiplerce, K.S'nin ailesine ulaşan kişinin 400 bin dolar fidye istemesi üzerine yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından Malatya ve Şırnak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İş insanı K.S. ise Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir evde bulundu.

Adıyaman'da iş insanını kaçıran 4 şüpheli tutuklandı

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Şırnak, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title