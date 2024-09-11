Adıyaman'da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Selahattin Bingöl, yapımı devam eden deprem konutlarında çalışırken 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Bingöl'ü, ambulansla Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bingöl, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.