Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Adıyaman'da inşaat alanında bir iş makinesi ile duvar arasında sıkışan Abdullah Akbulut hayatını kaybetti. Olayla ilgili operatör gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, inşaat alanında hareket halindeki iş makinesi ile duvar arasında sıkışan Abdullah Akbulut, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Operatör M.Ö., ekskavatörle inşaatta kazı çalışması yaparken Abdullah Akbulut'u fark etmeyip, duvar ile iş makinesi arasına sıkıştırdı. İşçilerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdullah Akbulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Akbulut'un cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan ekskavatör operatörü M.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

