Adıyaman'da gönüllü kadınlar hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Adıyaman'da, ramazan ayında Osmanlı döneminden gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkallarına olan borçları kadınlar tarafından ödendi.

İl Müftülüğüne bağlı Ebubekir Kız Kur'an Kursu'nda görev yapan öğretici Fatma Mutlu ve beraberindeki gönüllü kadınlar, yaklaşık 5 yıldır "zimem defteri" geleneğini sürdürüyor.

Uygulama kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki bakkalları ve fırınları ziyaret eden kadınlar, hayırseverlerin desteğiyle veresiye defterlerinde yer alan borçları kapatıyor.

Fatma Mutlu, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla birlikte hayırseverlerin yaptığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, bakkal ve fırınları dolaşarak borç defterlerini kapattıklarını anlattı.

Mutlu, son bir yılda yaklaşık 2 milyon liralık borcun kapatıldığını kaydetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bakkallık yapan İbrahim Çelik ise gönüllü kadınların her zaman düzenli olarak gelerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediğini, ailelerin ise hayırseverlere teşekkür ettiğini anlattı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
