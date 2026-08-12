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Fırat'ta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Fırat'ta mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Adıyaman'da Fırat Nehri kıyısında suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Şanlıurfa- Adıyaman kara yolundaki Karababa Köprüsü çevresinde kıyıda bulunan 9 kişi, Atatürk Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda mahsur kalan 9 kişiyi kurtardı.

Kaynak: AA
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