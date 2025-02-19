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Adıyaman'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı Düzenlendi

Adıyaman'da Eğitimde Kalite Artışı İçin Toplantı Düzenlendi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim yılına yönelik düzenlenen toplantıda, eğitim kalitesinin artırılması ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yönelik ikinci dönem toplantısı düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) toplantı salonunda, düzenlenen toplantıda çeşitli talep ve istekler görüşüldü.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, eğitimdeki kaliteyi artırmaya yönelik talimatlar vererek, öğretmenlerin, okul aile birliğinin, servis hizmetlerinin ve diğer kurumların uyum içinde çalışmasının önemine değindi.

Seyhan, eğitimin her aşamasında birlikte hareket etmenin, öğrencilerin başarısını ve güvenliğini artıracağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
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