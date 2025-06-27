Adıyaman'da Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimi Düzenlendi

Adıyaman'da Doğal Afetlere Hazırlık Eğitimi Düzenlendi
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Adıyaman Üniversitesi, YÖK işbirliğiyle düzenlenen 'Doğal Afetlere Hazır Bir Adıyaman' programında, deprem gibi doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Etkinlikte katılımcılar uzmanlarla afet riski hakkında sorular sordu.

Adıyaman'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Adıyaman Üniversitesi işbirliğinde 'Doğal Afetlere Hazır Bir Adıyaman' programı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından, Tarihi Oturakçı Pazarı'nda "Doğal Afetlere Hazır Bir Adıyaman" konulu söyleşi düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Senem Tekin, esnaf ve vatandaşlara başta deprem olmak üzere doğal afetler hakkında bilgi verdi. Etkinlik boyunca bir yanda kentin meşhur çiğ köftesi yoğrulurken diğer yanda afetlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

Programa, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile bazı öğretim üyeleri de katıldı.

Vatandaşlar söyleşide deprem riskine ilişkin sorular sorarak uzmanlardan yanıt aldı.

Her yaştan dinleyicinin ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri benzeri bir afetin Adıyaman'da yeniden yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin merak edilen sorular gündeme geldi.

Rektör Prof. Dr. Keleş, doğal afetlerle ilgili konuları ele aldıklarını belirterek "Depremle ilgili sağlam yapı nasıl yapılır, deprem alanında nelere dikkat edilir bunları konuşacağız. Bize sorular soruluyor, akademisyenlerimiz bu soruları cevaplıyor ve halkımızı bilimsel anlamda bilinçlendirmiş oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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