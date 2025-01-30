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Adıyaman'da Depremzedelere Yeni Cami ve Kur'an Kursu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile yapılan törene il müftüsü katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'daki Hz. Ali Cami ve Kur'an Kursu'nun yeniden inşası için temel atıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği (TDV) yapılacak olan caminin temeli yapılan dualarla atıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu törende yaptığı konuşmada deprem sonrası kent genelinde yapılan ve inşası biten 24 camii olduğunu, söyledi.

Temel atma törenine İl Müftü Yardımcıları, Mehmet Fehmi Sevil ve Hilmi Benli ile Şube Müdürü Ramazan Karataş katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Güncel
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