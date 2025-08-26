Adıyaman'da Deprem Sonrası Yeni Okullar Hizmete Açılıyor

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin izini silmek üzere yaptırılan deprem konutlarının yoğun olduğu bölgelerde inşa edilen okullardan ikisi yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açılacak.

Deprem sonrasında kentin yeni yerlerinden olan, 16 bin 467 konutun inşa edildiği ???????İndere bölgesi ile 3 bin 34 konutun yapıldığı Örenli Mahallesi'ndeki çocuklar için 3 ilkokul, 3 ortaokul, 1 lise ve 1 imam hatip ortaokulu planlandı.

Bu okullardan 2'sinin 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında faaliyete geçerek öğrenci kaydı almaya başlayacağı, diğerlerinin ise önümüzdeki süreçte devreye alınacağı bildirildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, okullarda yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, okulların modern ve donanımlı şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Yeni yerleşim yerlerinde eğitim hayatının canlandırılması için yapılan çalışmaları anlatan Varol, şöyle devam etti:

"İndere bölgesinde 32 derslikli 6 modern okul binamız var. Bunların tamamı inşa edildi. İlk etapta 2 okulumuzu eğitim öğretim yılının ilk gününde açacağız. Süreci yakından takip ederek kısa süre içerisinde diğerlerini de hizmete alacağız. Bu 6 okulun 2'sini ortaokul, 2'sini ilkokul, biri lise, biri de imam hatip ortaokulu olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Benzer şekilde, 3 bin 34 konutun bulunduğu Örenli alanında da 1 ilkokul ve 1 ortaokul tamamlanmış durumda."