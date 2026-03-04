Adıyaman'da deprem haftası kapsamında farkındalık eğitimi ve tatbikat yapıldı

Haberler

Adıyaman'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere deprem farkındalık eğitimi ve uygulamalı tatbikat yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve UMKE öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketinin önemi vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve UMKE koordinasyonunda Fatih Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikat öncesinde sınıflarda öğrencilere deprem anında doğru davranış biçimleri hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde "Çök-Kapan-Tutun" hareketinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Senaryo gereği çalan alarmın ardından öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde doğru korunma pozisyonunu aldı. Daha sonra planlı ve kontrollü şekilde okul binası tahliye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli yetişmesi amacıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Tosun, okullarda Deprem Haftası kapsamında farkındalık çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

