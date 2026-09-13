Adıyaman'da çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Adıyaman'da, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi Birimi tarafından Kent Meydanı'nda stant açıldı.

Stantı ziyaret eden vatandaşlara Çocuk Hakları Komitesi üyelerince bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında dijital ayak izi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik kutu oyunu düzenlendi. Ayrıca çocukların interneti daha verimli kullanmaları ve ekran başında geçirdikleri süreyi fark etmelerini sağlamak amacıyla anket çalışması gerçekleştirildi.

Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlara çevre ve doğanın korunmasına yönelik mesajlar verildi.

Çocuklara ve ziyaretçilere tohum topları ile yeşeren kalemler hediye edildi.

Kaynak: AA