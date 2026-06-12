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Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza

Yasa dışı yollarla çekirge toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin lira ceza
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Nemrut Dağı bölgesinde yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Adıyaman'da yasa dışı yollarla topladıkları 135 çekirgeyle yakalanan yabancı uyruklu 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman Nemrut Dağı bölgesi kırsalında, 26 poşet içerisinde yasa dışı yollarla 135 adet çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimizce yakalandı. Biyokaçakçılık faaliyeti yürüten şahıslar hakkında toplam 2 milyon 97 bin liralık idari para cezası uygulanmış, yasal süreç başlatılmıştır. Ekosistemimizin dengesini bozacak ve doğal mirasımızı tehlikeye atacak her türlü eylemin karşısında durmaya, koruma ve kontrol faaliyetlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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