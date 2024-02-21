Adıyaman'da bir çiftçi yürüyüş yaparken 15 milyon yıllık balık fosili buldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Orta Miyosen Dönemi'ne ait bulunan 15 milyon yıllık balık fosili koruma altına alındı.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BULDU

Oluklu köyünde yaşayan çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken bulduğu farklı yapıdaki taşı, Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim etti. Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede, bunun Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili olduğunu belirledi.

"15 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT"

Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada, balık fosilinin genelde göl ve akarsu çökertilerinin oluştuğu yerlerde görüldüğünü belirtti. Alkan, "Kayaç üzerindeki balık fosili yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda, kılcal damarları ve yüzgeçleri belirgin vaziyette görülüyor. Bu fosil, yaklaşık 15 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Çok önemli bir fosil olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde teşhirde sergilenmek üzere ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.