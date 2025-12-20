Haberler

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

