Adıyaman Besni'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman Besni'de takla atan otomobilde 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrilen otomobilde 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, aynı araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobildeki Derya Avcı (4) hayatını kaybetti, babası, annesi ve 2 kardeşi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sayören köyü yakınlarında meydana geldi. Şükrü Avcı (43) idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Derya Avcı yaşamını yitirdi, babası Şükrü Avcı, annesi Saadet Avcı (41) ile kardeşleri Fatma (8) ve Mustafa Avcı (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.