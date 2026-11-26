Adıyaman Besni'de inşaat ustası nesli tehlike altındaki Türk semenderini görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaat ustası Cebrail E., çalıştığı sırada nesli tehlike altındaki sarı benekli Türk semenderini gördü ve cep telefonuyla görüntüledi. Usta, semenderi güvenli bir alana aldıktan sonra çalışmasına devam etti.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, inşaat ustası Cebrail E., çalışırken gördüğü, nesli tehlike altındaki Türk semenderini cep telefonuyla görüntüledi.
Besni'de inşaat ustası Cebrail E., çalıştığı sırada nesli tehlike altında bulunan sarı benekli Türk semenderi gördü. Cebrail E., cep telefonuyla görüntüledikten sonra sarı benekli semenderi güvenli bir alana alıp, çalışmasına devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı