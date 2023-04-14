Adıyaman'da depremin ardından ilk nikah kıyıldı

Kahramanmaraş depremlerin ağır yıkıma yol açtığı Adıyaman'da felaketin ardından belediye tarafından ilk nikah işlemi gerçekleştirildi. Berivan Erkmen ve Oğuz Yoldaş çiftinin nikahını kıyan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Böyle bir mutluluğa şahitlik etmek bizi çok mutlu etti." dedi. Deprem nedeniyle büyük acı yaşadıklarını söyleyen Erkmen ise, "Bir tarafımız mutluyken bir tarafımız hüzünlü. Büyük bir depremdi. Düğün düşünmüyoruz. Sadece nikah kıydık." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından işlemi belediye tarafından yapılan ilk nikahı kıydı. Eski Şire Pazarı'ndaki Gençlik Merkezi'nde bulunan nikah salonunda Berivan Erkmen ile Oğuz Yoldaş hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Kılınç kıyarken, şahitliğini ise Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç yaptı.

"DÜĞÜN DÜŞÜNMÜYORUZ"

Gelin Berivan Erkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, nikah tarihini daha önce aldıklarını belirtti. Depremin neden olduğu acıları hatırlatan Erkmen, "Bir tarafımız mutluyken bir tarafımız hüzünlü. Büyük bir depremdi. Düğün düşünmüyoruz. Sadece nikah kıydık." dedi. Oğuz Yoldaş da yaşanan acılar nedeniyle düğün yapmayı düşünmediklerini belirtti.

"DEPREMDE İNSANLAR HAYALLERİNDEN OLDULAR"

Kılınç, kentin 6 Şubat'ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Depremlerden sonra belediyelerinin ilk kez nikah işlemi gerçekleştirdiğini dile getiren Kılınç, şöyle konuştu: "Depremde bir dakika içinde insanlar canı, malı ve hayallerinden oldular. Yaklaşık 2 ayı geçkin süre içinde Erkmen ve Yoldaş ailelerinin çocuklarının nikahlarını kıydık. Bu süreçte onların mutluluklarına şahitlik etmek hakikaten çok güzel bir şey. Kendilerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerine hayırlı evlatlar nasip etsin ve evlatların mürüvvetini görmek nasip olsun. Böyle bir mutluluğa şahitlik etmek bizi çok mutlu etti. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyorum."