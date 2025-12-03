'Adile' filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, BKM yapımı "Adile" filmi 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Başrolde Meltem Kaptan'ın yer aldığı yapım, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit'in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyor.

Yönetmen Çağan Irmak, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in yaşamını konu alan yeni filmi "Adile" ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Naşit'e hayat veren Meltem Kaptan, filmde usta sanatçının hem sahne ışıkları altındaki başarılarını hem de perde arkasındaki duygusal dünyasını canlandırıyor.

Türk sinemasının kült karakterlerine, sıcak aile filmlerine ve nesillerin hafızasında yer eden kahkahasına odaklanan yapım, Adile Naşit'in sanat yaşamı kadar özel hayatındaki kırılma noktalarına da yer veriyor.

LİMON MU SİRKE Mİ?

Filmin galası bu akşam yapılırken filmde Adile'ye hayat veren Meltem Kaptan ile Münir Özkul'a hayat Levent Can meşhur "Limon mu, sirke mi?" sahnesini canlandırdı.

Uniq İstanbul'da gerçekleştirilen filmin gala gösterimi öncesinde açıklama yapan Kaptan, izleyicilerle birlikte filmi izleyeceğini dile getirerek, "Onların hislerini, duygularını alacağım. Bu benim için film yaparken en önemli anlardan bir tanesi." dedi.

REDDEDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFTİ

Kaptan, ilk olarak proje kendisine geldiğine reddedemeyeceği bir teklif olduğunu düşündüğünü söyleyerek, şunları anlattı:

"Ama çok büyük bir sorumluluk ve yük hissettim. Her şeyi bırakıp çalışmam lazım diye düşündüm. Adile Naşit tabii ki çok üzücü şeyler de yaşadı. Birçok şeyi biz hiç bilmiyoruz. Bu filmde bunları insanlarımız öğrenecek. Bir yandan kendisi gülmüş, güldürmüş ama her zaman sızıyı da hissetmiş. Çünkü evlat acısı yaşamış. Bunların hepsini yüzümde ifade olarak da göstermem gerekiyordu. Oyuncu için çok güzel, çok heyecan verici bir şey. Aynı zamanda zor tabii ki..."

Çekimlerde Yeşilçam'daki kolektif ruhun ekibe geçtiğini belirten Kaptan, herkesin rolünü çok ciddiye aldığını aktardı ve "Adile Naşit tektir, kimse ona benzeyemez" sözleri ile duygularını aktardı.

"YEŞİLÇAM'A IŞINLANDIM"

Oyuncu Seda Bakan, filmde Müjde Ar'ı canlandırdığını dile getirerek, "Hayatta herhalde bir isteğim olsa Yeşilçam'a ışınlanmak isterdim. Bu projeyle, bu filmle birlikte aynen öyle Yeşilçam'a ışınlanmış oldum. Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten filmin senaryosu çok güzeldi ve çok dokunaklı bir hikayeydi." değerlendirmesini yaptı.

Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü söyleyen Bakan, "Her televizyonu açtığımızda o filmler vardı gözümüzün önünde. Ama Yeşilçam'a uzak kalan jenerasyonların da bu film hoşuna gidecek, huzur hissedecekler. Hayata karşı farklı bir bakış açısına sahip olacaklarına inandığım bir film oldu. O yüzden 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekecek bir film yaptığımıza inanıyorum." görüşünü paylaştı.

ÇEKİMLER 5 HAFTA SÜRDÜ

Oyuncu Levent Can, böylesi özel bir projede yer aldığı için çok gurur ve onur duyduğunu, projede Münir Özkul olarak rol aldığını belirtti.

Başta çok korktuğunu ve rolü kabul edip etmemek arasında gidip geldiğini ifade eden Can, "Çağan hocanın telkinleri ve ikna kabiliyeti, bana filmi nasıl yorumlayacağımı anlattıktan sonra hiç bu korkularıma yer olmadığını gördüm ve büyük bir heyecan içinde ilk set gününü sabırsızlıkla bekledim. Çekimlerimiz yaklaşık 5 hafta sürdü. Çok keyifli, çok üretim sancılarıyla dolu ama stresten uzak, gayet keyifli ve mutlu bir şekilde sürdürdük." dedi.

Can, film ekibinin fevkalade uyumlu olduğunu vurgulayarak, "Ekipteki birçok oyuncu arkadaşımı da zaten tanıyorum. Geçmişte de birtakım projelerde birlikte çalıştığım arkadaşlarımdı. Bence çok doğru bir kast yapıldı." diye konuştu.