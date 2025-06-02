Adilcevaz'da Yeni Sosyal Yaşam Alanı Kuruluyor

Adilcevaz'da Yeni Sosyal Yaşam Alanı Kuruluyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Cevizli Mahallesi'nde atıl alanda sosyal yaşam alanı olarak bir park inşa ediliyor. Parkta çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları yer alacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kurulan parkla yeni bir sosyal yaşam alanı inşa edilecek.

Belediye tarafından Cevizli Mahallesi'nde atıl alanda kurulacak parkta çocuk oyun grupları, dinlenme alanları, mini futbol sahası ve yürüyüş yolları yer alacak.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, temeli atılan projeyi inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleri, projenin tamamlanmasıyla doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri yaşam alanına kavuşacak.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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