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Adilcevaz'da Gazze İçin Mevlit Kandili Etkinliği Düzenlendi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen 'Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua' etkinliğinde Dursun Ali Erzincanlı olarak sahne aldı. Etkinlikte, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için dualar edildi ve Kuran okundu. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, etkinliklerin üç gün süreceğini ve birlik mesajları verdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Mevlit Kandili - Gazze İçin Birlik ve Dua" etkinliği düzenlendi.

Belediye tarafından otogarda yapılan etkinlikte sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, çeşitli şiirlerini okudu.

Grup Tillo'nun da ezgilerini seslendirdiği etkinlikte İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi, Kuran'ı Kerim okundu.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, etkinliklerin üç gün süreceğini söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Akbaba, "Mevlit Kandili Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun. Allah Müslüman alemini, katil İsrail'in şerrinden muhafaza etsin." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise "Başkanımız yolları ve alt yapıyı imar ederken şehrin gönül yapısını da imar etmeyi ihmal etmiyor. Şehirleri imar ederken gönülleri ihmal ederseniz, gün gelir yaptığınız o şehirleri ihmal ettiğiniz insanlar tahrip eder. Bu anlamda yapılan etkinlik çok değerli." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel

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