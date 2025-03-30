Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz

Bayram mesajında dikkat çeken sözler: Sınırsız vakte sahip değiliz
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!
Kırmızı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbinin kader anını yorumladı

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti

Adilcevaz Belediye Başkanı Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Ramazan Bayramı öncesinde çarşı merkezinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına katıldı. Başkan Akbaba, bayram ziyaretleri için ilçenin temiz olacağını vurguladı.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, çarşı merkezinde yürütülen temizlik çalışmalarına katıldı.

Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde temizlik çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Akbaba da temizlik yapan personele yardım etti.

Akbaba, temizlik faaliyetlerinin bayram öncesi geleneksel hale geldiğini söyledi.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Akbaba, "Vatandaşlarımız alışverişlerini tamamladı. Esnaf iş yerlerini kapattıktan sonra biz de belediye ekiplerimizle çarşı merkezinde ve çevresinde temizlik çalışması yapıyoruz. Bayram ziyaretlerine gidecek hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi tertemiz bir Adilcevaz görecek. İlçemizi bölgemizin en temiz şehri yapmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.