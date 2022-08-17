ADDİS ABABA - Etiyopya'da Hristiyanların "Buhe Yortusu" bayramı hazırlıkları
Güncel Haberler
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın Tabor Dağı'nda, Hz. Musa ve Hz. İlyas ile görüştüğü ve görünümünün değiştiği gün olan Buhe Yortusu (Buhe Bayramı) hazırlıkları kapsamında, akşam ayinlerinde kullanılmak üzere yakacak satın aldı.
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın Tabor Dağı'nda, Hz. Musa ve Hz. İlyas ile görüştüğü ve görünümünün değiştiği gün olan Buhe Yortusu (Buhe Bayramı) hazırlıkları kapsamında, akşam ayinlerinde kullanılmak üzere yakacak satın aldı.
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel