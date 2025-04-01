Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kamyonetin çarptığı ESK Genel Müdürü hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Adapazarı'nda Gürültü Tartışması Sonrası Kavga: 7 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 30 Mart'ta bir büfede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si, 'İştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta 2 kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan, Asayiş Şube ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden Y.K. (17), H.K. (16), E.K. (20), E.A. (25), E.K. (22), A.B.Ş. (19) ve E.İ.G. (22), "İştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan 4'ü adli kontrolle, 8'i de savcılıktan serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Karaağaç Bulvarı'ndaki bir büfede 30 Mart'ta 2 kişi ile bir grup arasında gürültü sebebiyle çıkan kavgada büfedeki 2 kişi darbedilerek yaralanmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.