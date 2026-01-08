Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada Kazım Gezer (49), husumetlisi H.B.'nin (56) bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Semerciler Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kazım Gezer ile H.B. arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.B., Kazım Gezer'i boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Gezer, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüpheli H.B. suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.