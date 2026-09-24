Adana Yüreğir'de polis baskınında şüpheli, el bombası iddiasıyla eve kapandı

ADANA'da polisin baskın yaptığı adresteki şüpheli, kendisini eve kilitledi. Ekipler elinde el bombası olduğu iddia edilen şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri bir şüpheliyi yakalamak için belirlenen adrese baskın yaptı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, kendisini eve kilitledi. Elinde el bombası olduğu öne sürülen şüpheli için takviye ekip istendi. Bölgeye, aralarında bomba imha uzmanı ve özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alırken, müzakereci polisler, şüpheliyi teslim olması için ikna çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı