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Adana- Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti

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ADANA’da yaya üst geçidinden düştükten sonra caddede seyir halindeki minibüsün çarptığı Mert Dalkılıç (33), hayatını kaybetti.

ADANA'da yaya üst geçidinden düştükten sonra caddede seyir halindeki minibüsün çarptığı Mert Dalkılıç (33), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç, bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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